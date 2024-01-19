Збитий А-50 брав участь у параді "побєдобєсія" на Червоній площі, — ЗМІ (відео)

На параді та в день збиття за штурвалом був один і той самий капітан

Збитий ЗСУ над Азовським морем російський літак А-50, ймовірно, у 2020 році брав участь у параді до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні на Червоній площі. Про це свідчить ім’я його загиблого капітана - В’ячеслав Левченко.

Як пояснює "Агентство", саме це ім’я називав диктор 2020 року, коли літак пролітав над Червоною площею. Тоді росіяни дуже пишалися цим бортом.

Список ліквідованих членів екіпажу російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50, який збили 14 січня, а також про вбитих росіян на борту пошкодженого повітряного командного пункту Іл-22М публікували росЗМІ. Інформація про знищених росіян неповна та не має офіційного підтвердження.

Першим там є Левченко В.В., підполковник, командир літака А-50. З ним загинув штурман — Квасов М.А., майор та інші члени екіпажу.

Зазначимо, аналітик Том Купер, який написав багато книг про радянські та російські військові літаки, поділився своєю теорією, як Повітряним силам України вдалося збити один із дуже рідкісних та цінних російських літаків радіолокаційного виявлення А-50. Українці перехитрили росіян, влаштувавши їм хитру пастку.

Як писав "Телеграф", речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що вранці 19 січня в акваторії Азовського моря знову було зафіксовано російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.