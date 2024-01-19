Філігранно обіграли росіян: українські хакери викрали важливі документи Міноборони РФ

На якийсь час будівництво нових об’єктів міноборони РФ буде паралізоване

Українські хакери, які нещодавно зламали базу одного з топ-банків РФ, не зупиняються — тепер кіберволонтери здійснили успішну кібератаку на російське державне підприємство, яке виконує всі будівельні підряди для міністерства оборони РФ. Йдеться про "федеральне державне унітарне підприємство "Головне військово-будівельне управління зі спеціальних об’єктів" (ФГУП "ГВС за спеціальними об’єктами").

"Вдалу операцію провели фахівці української організації Blackjack ― кіберволонтери майстерно проникли до бази даних російської держкомпанії та отримали 1,2 терабайти цінних даних. Серед отриманого масиву ― технічна документація більш ніж на 500 об’єктів міноборони РФ", — повідомили у ГУР.

Вони передали Силам безпеки та оборони України критично важливу інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до будівництва. Крім того, українські фахівці, які брали участь в операції, видалили всі ці дані з серверів підприємства РФ, що на якийсь час паралізує будівництво нових об’єктів.

У ГУР висловили подяку учасникам потужної кіберспільноти Blackjack, які вкотре філігранно обіграла росіян. Наголошується, що кіберволонтери значно посилили обороноздатність України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що успішна операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України дозволила отримати понад 100 гігабайт секретної технологічної документації, яка належала російській установі "Спеціальний Технологічний Центр". Йдеться про щонайменше 194 зразки російського військовопрому, у тому числі про безпілотники, системи РЕБ, а також окремі модулі, вузли та системи; та значення цієї операції важко недооцінити.