Филигранно обыграли россиян: украинские хакеры похитили важные документы Минобороны РФ

На какое-то время строительство новых объектов минобороны РФ будет парализовано

Украинские хакеры, которые недавно взломали базу одного из топ-банков РФ, не останавливаются — теперь киберволонтеры осуществили успешную кибератаку на российское государственное предприятие, выполняющее все строительные подряды для министерства обороны РФ. Речь идет о "федеральном государственном унитарном предприятии "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" (ФГУП "ГВС по специальным объектам").

"Удачную операцию провели специалисты украинской организации Blackjack ― киберволонтеры мастерски проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных. Среди полученного массива ― техническая документация более чем на 500 объектов минобороны РФ", — сообщили в ГУР.

Они передали Силам безопасности и обороны Украины критически важную информацию о российских военных объектах, которые уже завершены, находятся на этапе строительства/реконструкции или запланированы к строительству. Кроме того, украинские специалисты, участвовавшие в операции, удалили все эти данные с серверов предприятия РФ, что на время парализует строительство новых объектов.

В ГУР выразили благодарность участникам мощного киберсообщества Blackjack, которые в очередной раз филигранно обыграли россиян. Подчеркивается, что киберволонтеры значительно усилили обороноспособность Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что успешная операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины позволила получить более 100 гигабайт секретной технологической документации, принадлежавшей российскому учреждению "Специальный Технологический Центр". Речь идет о как минимум 194-х образцах российского военпрома, в том числе про беспилотники, системы РЭБ, а также отдельные модули, узлы и системы; и значение этой операции трудно недооценить.