Путин таки это сделает: в Германии назвали сроки нападения РФ на НАТО

Нужно брать эти цифры во внимание

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что угрозы от Кремля в сторону стран НАТО раздаются ежедневно. Это сигнализирует о том, что когда-то Россия действительно нападет.

Однако эксперты не ограничиваются лишь абстрактными цифрами, а, по словам Писториуса, приводят вполне реальные. Такое мнение он выразил издание Tagesspiegel, пишет BILD.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день — последний раз в адрес наших друзей в Прибалтике", — сказал министр обороны: "Поэтому мы должны принять во внимание, что Владимир Путин когда-нибудь даже нападет на страну НАТО", — добавил Писториус.

Пока он рассматривает такую угрозу со стороны РФ, как вполне реальную.

"Наши эксперты ожидают, что это станет возможным в течение пяти-восьми лет", — добавляет политик.

Заметим, что, несмотря на явные угрозы странам Прибалтики, в Кремле совершенно прямо говорят об угрозе для Финляндии в случае эскалации напряженности между Россией и НАТО. Такое заявление сделал представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Аргументом для таких действий и красноречивых угроз является то, что Финляндия находится у границы с РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что Североатлантический Альянс в январе начнет крупнейшие за последние 40 лет обучение в Европе. Они будут называться "Устойчивый защитник" и в них примут участие сразу 90 тысяч военных. Сценарием учений является нападение России на территорию НАТО, что приводит к активации 5 статьи Договора НАТО (вооруженное нападение на одного союзника Альянса рассматривается как нападение на всех).