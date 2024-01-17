Приоритет Путина другой? В Литве прокомментировали угрозу нападения России на НАТО

В Кремле сейчас есть определенные цели

В то время как мировое сообщество активно обсуждает вероятность нападения РФ на НАТО, в Министерстве обороны Литвы заявили, что угрозы нет. Дело в том, что Москва не имеет ресурсов для открытия второго фронта.

Приоритетом оккупантов является не проиграть войну против Украины. Об этом пишет Delfi.

"Пока не завершились бои в Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы по другим направлениям", — отреагировали в оборонном ведомстве Литвы на публикацию Bild о подготовке Германии к возможной войне с РФ.

Тем не менее в Минобороны отметили, что Россия планирует долгосрочное увеличение сил в западном регионе. Для этого оккупанты разработали планы расширения инфраструктуры и воинских частей, проводят инфраструктурные изменения и делят сферы командования.

"Россия сохраняет значительные мощности и постоянно пополняет их у линии фронта в Украине. Приоритет России на данный момент – не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы ", – добавили в литовском оборонном ведомстве.

О чем написал BILD

Отметим, что BILD написало, что в их распоряжении появился секретный документ Министерства обороны Германии.

В нем были приведены данные о том, что военный конфликт между Россией и странами НАТО вполне возможен. Также там был прописан подробный сценарий.

По этому плану война может начаться летом 2025 года. Будут привлечены 300 тысяч военных НАТО. Среди них – 30 тысяч солдат Германии.

Ранее "Телеграф" писал, что политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, что намеки Путина странам Балтии совпадают со сценарием начала войны от Bild.