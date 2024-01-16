Игра на опережение или подсказка врагу: почему Bild "слил" план наступления РФ на Германию и насколько он реалистичен

В НАТО готовятся к эскалации "холодной войны" с Россией.

Германия не исключает военного наступления со стороны РФ уже в 2025 году. Более того, в Бундесвере даже разработали детальный план того, как будет двигаться российская армия по Европе и какие ресурсы ей для этого понадобятся, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на секретные документы.

Несмотря на то, что в вооруженных силах отказались комментировать обнародованную СМИ информацию, представитель прессслужбы Минобороны ФРГ Митко Мюллер заявил, что военное руководство Германии серьезно воспринимает угрозу со стороны РФ, поэтому проводит обучение для повышения боеготовности Бундесвера, а также размещает постоянный военный контингент в Литве. "Мы бы не стали размещать эту бригаду там в ближайшие годы, если бы угрозы не были реальными", — отметил чиновник.

Насколько реалистичен план наступления, якобы разработанный немецкими военными, и с какой целью на самом деле были раскрыты "карты" Бундесвера, "Телеграф" спрашивал у военных экспертов.

Откуда нападение готовится

Прежде всего, стоит отметить, что секретные документы военных ФРГ не являются разведданными. По информации журналистов, этот сценарий был разработан именно Бундесвером, чтобы предупредить агрессию и план действий по ее отражению.

Также Bild отметил, что не обнародовал часть полученной информации (в частности, детали о передвижении войск НАТО), чтобы не ставить под угрозу национальную безопасность Германии и Европы в целом.

План нападения РФ состоит из следующих шагов:

Проведение новой волны мобилизации в России, благодаря чему уже весной 2024 г. ВС РФ получат дополнительно 200 тыс. солдат.

Успешная наступательная операция в Украине с захватом новых территорий.

Волна кибератак и других диверсионных средств гибридной войны в странах Балтии в июле 2024 года.

Начало масштабных (при участии 50 тысяч солдат) учений в западных регионах РФ и Беларуси в июле 2024 года. Формальным поводом станут этнические беспорядки со столкновениями в Эстонии, Латвии и Литве, организованные самой Россией.

Увеличение численности войск РФ на границе с Польшей и Литвой, перебрасывание войск и ракет средней дальности в Калининград в октябре 2024-го.

Пограничный конфликт с многочисленными жертвами в районе Сувалкского коридора в декабре 2024 года.

Созыв заседания Совбеза ООН, на котором РФ обвинит Запад в подготовке нападения.

Переброс дополнительных войск (более 70 тыс. солдат только в Беларуси) к границам со странами Балтии весной 2025 года.

Принятие НАТО решения о "мерах сдерживания" для предотвращения нападения на Сувалкский коридор. Развертывание 30 тыс. немецких солдат в этом районе в мае 2025 года.

Подсказка противнику или стимуляция НАТО?

За время полномасштабной войны публикация подобных планов наступления или продвижения РФ по территории Украины стала привычным делом для украинских и мировых СМИ. Далеко не все из них сбывались. Впрочем, стоит напомнить, что именно таблоид Bild наиболее точно спрогнозировал нападение на Украину в феврале 2022-го.

По словам экс-сотрудника СБУ, военного аналитика Украинского института будущего Ивана Ступака, ни Украина, ни наши союзники ни в коем случае не могут исключать какой-либо сценарий развития событий.

Более того: даже самые невероятные из них должны прорабатываться спецслужбами и военными для создания соответствующего плана действий.

Эксперт предполагает, что обнародованная немецкими СМИ информация явилась результатом именно такого мозгового штурма, проведенного в Бундесвере.

"Немцы стремятся показать коллегам по НАТО и соседям по Европе, что угроза вполне реальна и готовиться следует всем. Там же как думают: пока Днепр перейдут, пока через Карпаты… до нас точно не доберутся. А здесь им показали, что есть и другие пути — через страны Балтии, через Балтийское море, поэтому не следует просчитывать только сценарии продвижения по суше.

К слову, этот план россияне несколько лет назад уже обсуждали в студиях. Предполагалась высадка десанта, глушение всей радиосвязи в радиусе 300 километров, отрезание стран Балтии, Скандинавии и все — на следующий день просыпается "Эстонская народная республика", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам Ивана Ступака, обнародуя такие данные, военные стремятся простимулировать политиков, чтобы увеличить военные расходы уже сейчас. В случае реализации Россией подобного плана немедленное выделение даже нескольких десятков миллиардов евро не спасут ситуацию: для этого нужны не только средства, но и время.

Аналогичные настроения царят и в Великобритании, считает эксперт. Именно с этим, вероятно, был связан недавний визит британского премьера Риши Сунака в Украину и подписание между нашими странами договора безопасности.

"Это в определенной степени заслуга украинской дипломатии. Европейцы стали более четко осознавать уровень угроз со стороны России и что с россиянами договариваться нельзя, а значит, следует вооружаться и разрабатывать план отпора. Кроме того, сейчас Британия с Германией спорят за влияние в Европе (после США). Пока французы не вытягивают эту роль, их соседи охотно примеряют ее на себя", – говорит эксперт.

Без Украины "кина" не будет

Рассматривать любой сценарий агрессии со стороны РФ стоит уже хотя бы для того, чтобы не повторять ошибку февраля 2022, когда Россия сделала то, во что не верил почти никто. В то же время план, обнародованный немецкими СМИ, выглядит слишком комплиментарно для РФ. Особенно, учитывая уровень потерь, которые оккупационные войска понесли за последние два года.

По словам офицера ВСУ, волонтера Мирослава Гая, вполне вероятно, что Российская Федерация готовит разные военные планы: как наступления, так и обороны. Возможно, некоторые из них даже сохранились со времен СССР, но были видоизменены с учетом изменений в тактике войны, техническом оснащении, политических целях и задачах.

"В Советском Союзе были планы с пересечением Ла-Манша и серией ядерных ударов, но они не были реализованы и не факт, что когда-нибудь будут. РФ очень снизила свой боевой потенциал в войне с Украиной. Чтобы вести любые наступательные действия в Европе, им нужно применять как минимум тактическое ядерное оружие, а это будет приговор для РФ. Поэтому такие планы существовать могут, но их реализация очень сомнительна", – отмечает военный в комментарии "Телеграфу".

Мирослав Гай напоминает: вооруженные силы РФ пятый месяц подряд не могут захватить Авдеевку, а при попытке наступления на Киев "споткнулись" о Гостомель и понесли такие потери, что пришлось отступать. Аналогичная ситуация была в Харьковской и Херсонской областях.

Кроме потерь военной техники (с комплектующими для которой у РФ сейчас проблемы) и пушечного мяса из числа мобилизованных и амнистированных, РФ теряет командиров среднего и нижнего звена, пилотов (в том числе — класса "снайпер"). Чтобы восстановить особо болезненные потери личного состава на достаточном уровне, нужно потратить несколько лет и десятков миллионов долларов на обучение, говорит Мирослав Гай.

"Поэтому я считаю этот вариант маловероятным, хотя, несомненно, он сохраняется в планах Генштаба ВС РФ. В его основе лежат намерения России захватить всю территорию Украины, поставить к власти условного Медведчука или Януковича, после чего на оккупированных территориях была бы проведена мобилизация. Таким образом, они получили бы очень существенный приток кадров к личному составу армии РФ.

У нас уже сейчас есть несколько миллионов человек, прошедших АТО, ООС, а теперь уже полномасштабную войну. Это люди, умеющие работать и с советской, и с западной техникой и вооружением, имеющие уникальный опыт современной войны. Конечно, завладев такой армией и всеми нашими ресурсами, они могли бы восстановить силы и пойти на Европу. Проблема в том, что мы разрушили все эти планы. Без Украины ничего у них не получится, а победить нас не удается", – говорит Мирослав Гай.

Поэтому, помогая нам, Германия, Великобритания, США и другие западные страны занимаются не волонтерством или гуманитарной помощью, а в буквальном смысле инвестируют в собственную безопасность в будущем, уверен офицер ВСУ.