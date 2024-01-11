Медведев пригрозил Украине ядерным оружием: назвал условие, при котором его используют

ЯО, по словам Медведева, не применяют пока

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал очередное циничное заявление о войне в Украине и не забыл в который раз пригрозить ядерным оружием. Он подчеркнул, что пока Россия не прибегает к использованию ЯО, но действия Киева якобы могут ее спровоцировать на это.

В частности, речь идет о якобы действиях Киева с попытками уничтожить пусковые установки ракет в РФ. Это может подтолкнуть Россию применить ядерное оружие. Такое заявление Медведев сделал в четверг, 11 января, на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ.

"Попытки уничтожения Киевом западными ракетами пусковых установок в РФ будут основанием для использования Россией ядерного оружия", — сказал он.

Коллегам он также вещал, что последние массированные ракетные атаки по Украине считает "результативными" и "интенсивными". При этом он сделал акцент, что удары якобы наносились по военным объектам и пока не ядерным оружием.

"Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противникам на Украине, которые были нанесены ВС России, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года", — сказал замглавы Совбеза.

Тут же он добавил, что для ударов использовались разные носители с разным наполнением, кроме ядерного. При этом Медведев в своей манере начал бряцать ядерным оружием и сказал, что "пока" не использовались.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в социальных сетях Дмитрий Медведев объяснял своим читателям, что РФ якобы может использовать ядерное оружие, если ВСУ начнут бои за Крым.