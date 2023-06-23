Что такое тактическое ядерное оружие, которое может применить РФ: военный эксперт раскрыл технические детали

Ядерный снаряд имеет мощность от двух до трех килотонн, говорит специалист

Во вторник, 19 ноября 2024 года, президент России Владимир Путин официально утвердил обновленную ядерную доктрину России. Этим документом он расширил причины, по которым ядерное оружие, в том числе тактическое, применимо против "недружественных государств". Самое главное изменение, конечно, — это то, что контроль над "красной кнопкой" фактически перешел в одни руки, ведь теперь решение о применении ядерки может приниматься исключительно российским лидером.

"Телеграф" решил разобраться, что же представляет собой тактическое ядерное оружие и насколько оно опасно. Больше технических нюансов в разговоре с изданием объяснил военный эксперт Олег Стариков.

"Нестратегическое ядерное оружие – это советские боеприпасы, которые используют для артиллерийских снарядов, ядерные мины, ядерные фугасы и авиационные бомбы. Также существуют ядерные боеприпасы для противоракетной обороны на системы С-300, С-400, С-500. "Искандер" (наземное базирование) или "Кинжал" (воздушное базирование).

Ядерный снаряд имеет мощность от двух до трех килотонн, авиабомба – до 20 килотонн. Для понимания мощности такой бомбы следует упомянуть разрушение в Хиросиме и Нагасаки", — рассказал военный эксперт.

Детали о ТЯО

Так называемое "тактическое ядерное оружие" (ТЯО) отличается меньшей мощностью – до 100 килотонн тротила (эквивалент взрыва 100 тысяч тонн тринитротолуола).

По данным западных разведок, если общее количество ядерных боеголовок и боеприпасов в России оценивается около 6000 единиц, то тактических около 2000.

Как и более мощным ядерным зарядам, тактическим свойственны те же впечатляющие элементы:

объемный взрыв в виде огненного шара;

взрывная волна;

проникающая радиация;

электромагнитный импульс;

радиоактивные осадки из облаков.

Но, как и предполагает приставка "тактическая", масштаб разрушений от ТЯО значительно ниже, например взрыв заряда в 20 кт (20 тысяч тонн тротила — средний показатель для зарядов ТЯО) дает полное уничтожение всего в радиусе около 1 км.

Стратегическая "ядерка" мощностью в 20 Мт (20 млн тонн тротила — мощный заряд, лишь в 3 раза уступающий мощнейшей Царь-бомбе, взорванной СССР в 1961 году), дает полное разрушение в радиусе 10 км.

Для сравнения: мощность бомб, примененных против Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, составляла 18 и 21 кт соответственно.

Из чего Россия может атаковать Украину ТЯО

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) может быть применено Россией разными способами доставки. Особенность ТЯО заключается в ее небольших размерах, что позволяет использовать не только через авиацию и ракеты, как в случае со стратегическим ядерным оружием, но и через артиллерийские системы и минометы.

Для доставки ТЯО могут использоваться различные типы самолетов, включая ТУ-22М3, СУ-24М, СУ-34, СУ-30СМ и СУ-35С. Арсенал также включает в себя ракетные системы: крылатые ракеты Х-55, Х-102, комплексы "Калибр", "Искандер-К", "Циркон", а также противокорабельные ракеты серии П-500/700/800/1000.

Артиллерийские системы, способные использовать ядерные боеприпасы, включают:

152-мм артиллерийские системы (САУ 2С19 Мста-С, 2С3 Акация, гаубица Д-20, 2С5 Гиацинт), которые могут стрелять ядерным снарядом 3БВ3 мощностью 2,5 кт.

203-мм системы (САУ 2С7 "Пион" и гаубица Б-4М) используют снаряд 3БВ2 мощностью 2 кт, с дальностью стрельбы 18-30 км.

240-мм минометы (буксируемый М-240 и самоходный 2С4 "Тюльпан") применяют мину 3БВ4 мощностью 2 кт, что может поражать цели на расстоянии 9,5-18 км.

Существует также 180-мм снаряд ЖБИ для пушек С-23 и МК-3-180, однако С-23 находится только на вооружении Сирии, а МК-3-180 является устаревшей корабельной системой, снятой с вооружения.

Больше того, что происходит во время тактического ядерного удара, и можно ли выжить, оказавшись в зоне поражения, читайте в статье "Телеграфа": "Тактический ядерный удар: как его распознать и можно ли выжить в зоне поражения".

Ранее военный эксперт Олег Стариков подробно описал, что происходит после тактического ядерного удара, и чем он отличается от обычного взрыва.