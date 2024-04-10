Россиянам не из чего стрелять тактическими ядерными снарядами – хорошая новость от экспертов

Дело в нехватке артиллерийских стволов

Россия продолжает периодически угрожать всему цивилизованному миру имеющимся у нее ядерным арсеналом. Вместе с тем опасность для Украины применения тактических боеприпасов в виде артиллерийских снарядов 3БВ3 снижается.

К такому выводу можно прийти после сообщения OSINT-исследователя HighMarsed. В социальной сети Х исследователь сообщил, что почти половина самоходных артиллерийских установок РФ "Гиацинт-С" хранившихся на базах хранения были оттуда изъяты для покрытия потерь.

Речь идет о как минимум 288 "Гиацинтах-С" из 616 имевшихся на базах хранения. По мнению исследователя, это сделали для замены как минимум 55 САУ, которые были уничтожены ВСУ, и для усиления артиллерийской группировки ВС РФ. При этом на спутниковых снимках можно увидеть, что часть оставшихся "Гиацинтов-С" лишились своих стволов, что вызвано попыткой замены этих деталей, выработавших свой ресурс (в теории максимум до 2500 выстрелов), и прекращением их производства еще в 1993-м году.

При этом другой OSINT-исследователь Ричард Верекер замечал ранее, что кроме стволов "Гиацинт-С", и его буксируемая версия "Гиацинт-Б" нуждается в особых снарядах, так как снаряды с других артсистем калибра 152-мм для этих "цветков" не подходят. А кроме того, с начала 2024 года ВСУ уничтожили всего один "Гиацинт-С", что говорит о практически отсутствии данного орудия на передовой.

Гиацинт-С и Гиацинт-Б сравнение

И последнее обстоятельство может несколько успокоить украинцев, ведь "Гиацинт-С" способен стрелять снарядом с тактическим ядерным боеприпасом 3БВ3 мощностью 2,5 кт (эквивалент взрыва 2500 тонн тротила). Хотя дальность стрельбы ядерным снарядом и сравнительно невелика, предельная дальность обычным снарядом у "Гиацинта-С" около 28 км, мощность боеприпаса впечатляет.

Но редкость использования буксируемых и самоходных "Гиацинтов" говорит о том, что эти орудия оккупанты постепенно выводят с передовой из-за проблем со стволами и снарядами.

По мнению западных СМИ, у ВС РФ будут расти проблемы с артиллерией, так как из-за высокого использования орудий ресурс их стволов расходуется быстрее. А производством запасных стволов занимаются всего два военных завода.