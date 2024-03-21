Россия истощает свою артиллерию: СМИ рассказали, когда у оккупантов закончится большое оружие

Россиянам скоро станет тяжело бить артиллерией по Украине

Несмотря на то, что армия РФ по численности превосходит Силы обороны Украины, враг быстрее истощает тяжелую технику. Российская артиллерия выпускает примерно в пять раз больше снарядов, чем украинская сторона, что приводит к изнашиванию стволов.

В материале The Economist проанализировали, может ли у России закончиться тяжелое оружие. Если это произойдет, то оккупантам придется искать другие способы бить по Украине.

За последние недели бои на фронте усилились, а у РФ есть явное огневое преимущество, благодаря артиллерии. Но наращивать производство тяжелой техники оккупантам будет трудно, так как только два завода в стране занимались производством стволов оружия. К тому же, для этого нужно специальное оборудование из высококачественной стали.

"Немного стран экспортируют стволы для ружей и еще меньше продают их в Россию: Северная Корея является возможным источником, поскольку она уже поставляла снаряды. Но спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия заменяет большую часть большого оружия, которое она теряет, запасами, которые хранятся под открытым небом", — указывают аналитики.

Пока что трудно оценить скорость, с которой Россия теряет свою артиллерию. Обычно крупные пушки размещают далеко от линии фронта, из-за чего их точное количество сложно подсчитать. По словам аналитиков, у России закончатся стволы в 2025 году, после чего стране-агрессору придется рассчитывать только на РСЗО. А для этого вида вооружения нужно намного больше запасов взрывчатых веществ.

Вдобавок к этому аналитики пришли к мнению, что за последний год ВСУ стали намного чаще и лучше уничтожать артиллерию россиян. Это стало возможным благодаря контрбатарейным радарам, которые предоставили союзники.

"Большое количество малых беспилотников-камикадзе, запущенных на расстояние до 20 км от цели, может уничтожить российские пушки. Захватчики могли защитить свою артиллерию, отодвигая ее дальше от линии фронта, или отводя некоторые части вообще. Но это помешает их способности бить украинцев. Для защитников это было бы желанным облегчением", — резюмируют авторы статьи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в России начали массовое производство новых авиабомб. Масса ФАБ составит 3 тонны.