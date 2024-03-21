Россия начала массовое производство трехтонных авиабомб: чем они опасны ФАБ-3000

Бомбу официально может нести только Ту-22М3

В России началось массовое изготовление трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Она разработана для бомбардировщиков Ту-4, Ту-16 и Ту-22.

Об этом доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу на оборонно-промышленном комплексе в Нижегородской области.

Генеральный директор завода доложил, что предприятие якобы выполняет задачи по гособоронзаказу в полном объеме, тогда как с начала года был увеличен объем выпускаемой продукции.

"Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, вдвое увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Авиабомба ФАБ-3000 — это 3000-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой ФАБ-3000 была разработана в СССР. Бомба способна пробить бетонные сооружения, укрытия, укрепления, плотины, промышленные сооружения. В частности, это возможно из-за литого корпуса весом 1600 килограммов и взрывному заряду в 1400 килограммов. Радиус поражения бомбы — 46 метров, а радиус рассеивания осколков — 260 метров.

По информации российского Telegram-канала Fighterbomber, эту бомбу официально может нести только Ту-22М3, зато борт Су-34 не предназначен для ФАБ-3000.

"Но чисто технически он (Су-34, — ред.) возит ПТБ-3000 или ФАБ 1500-2700 в количестве 3 штук, то есть если прямой очень надо будет…" — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ получили на вооружение французские авиабомбы AASM Hammer ("Молот") и уже успешно применили ее под Авдеевкой, тем самым лишив РФ монополии на нанесение авиаударов КАБами.