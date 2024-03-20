Дроны ГУР поразили российские бомбардировщики? Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные накануне (фото)

На территории аэродрома находились 11 самолетов

В среду, 20 марта на военный аэродром в Энгельсе была совершена атака беспилотников. В сети появились спутниковые снимки аэропорта, сделанные накануне налета, 19 марта.

Об этом сообщают "Схемы". Отмечают, что, согласно данным со спутника, на территории аэродрома находилось 11 самолетов.

"В городе Энгельс, в Саратовской области России, расположен военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики. С него, в частности, взлетают российские самолеты, атакующие цели в Украине. Согласно спутниковым снимкам, располагающим "Схем", 19 марта 2024 года на территории аэродрома находились 11 самолетов, в том числе 9 бомбардировщиков: 6 Ту-95 (один из которых в нерабочем состоянии) и 3 Ту-160", — сообщает издание.

По данным источников "Телеграфа", атаку на аэродром в Энгельсе осуществило Главное управление разведки Украины. Вместе с тем, источники в ГУР издания "Радио Свобода" сообщили, что "цели поражены, результаты уточняются".

Ввиду этого можно предположить, что среди пораженных целей могли быть российские бомбардировщики, а именно Ту-95 или Ту-160. Информация пока уточняется.

Напомним, ранее на аэродроме "Энгельс" уже дважды происходили взрывы. Первый произошел 5 декабря и тогда повреждение получил бомбардировщик Ту-22М. Второй взрыв произошел 26 декабря, он стал причиной гибели не менее трех русских солдат. После них россияне решили убрать оттуда часть стратегических бомбардировщиков.

Как сообщал "Телеграф", 18 марта Россию в очередной раз атаковали беспилотники. Беспокойный вечер перешел в тревожную ночь.