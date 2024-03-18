В Белгороде третий раз за день гремели взрывы: сообщается о пострадавших (фото, видео)

В сети появились видео, на которых слышны "хлопки" в городе

В российском Белгороде в очередной раз прозвучали звуки взрывов. Они раздались во время воздушной тревоги из-за ракетной опасности.

Как сообщают местные Telegram-канал, о ракетной опасности было обвялено около 14:30 по местному времени (13:30 по Киеву). А уже спустя час был дан отбой тревоги.

Местные жители в соцсетях опубликовали последствия взрывов. На кадрах можно увидеть разбитые окна, поврежденные авто, а также части, как утверждается, боеприпасов.

Также сообщается, что в одном из районов города была якобы ранена женщина. Ее госпитализировали в больницу.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом "сработала система ПВО" Он отметил, что, по предварительным данным, в результате есть двое пострадавших.

По его информации, у женщины осколочное ранение грудной клетки. Бригадой скорой она доставлена в Областную клиническую больницу. У мужчины осколочные ранения верхней конечности. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода.

Гладков также сообщил, что в Белгороде зафиксированы различные повреждения выявлены в 6 квартирах трех многоквартирных домов, 3 хозсубъектах, 6 автомобилях и на одном предприятии повреждена теплица и посечен забор. А в Белгородском районе различные повреждения выявлены в поселке Октябрьский — повреждено здание производственного предприятия (выбиты окна, посечены кровля и дверь). В поселке Дубовое пробита кровля одного частного домовладения. В поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трех частных домовладениях посечены окна и кровли. Также повреждены 22 автомобиля.

Напомним, в понедельник, 18 марта, в Белгороде несколько раз были слышны взрывы. По данным Telegram-каналов, в результате "ракетного обстрела" в поселке Никольский в Белгородской области якобы погибли два человека, а еще трое получили ранения.