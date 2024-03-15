Утро в Белгороде началось с мощных взрывов: над городом дым, в квартирах выбиты окна (фото и видео)

Город стал очень тревожным местом

В российском Белгороде, который 14 марта попал под обстрел, утром в пятницу во время объявленной властями ракетной опасности снова прозвучали взрывы. После них в небо поднялся столб дыма.

Местные паблики публикуют видео возгорания и фото выбитых окон. Сообщается, что это последствия утренних взрывов на улице Есенина, где якобы повреждена квартира в многоквартирном доме. Также под удар попал автомобиль.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Тем временем минобороны России заявило, что около 7:15 по киевскому времени (08:15 мск) Белгородсую область якобы атаковали с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Ведомство заявило о сбивании ракет.

"Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что российские добровольцы призвали к срочной эвакуации жителей нескольких населенных пунктов в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Они проводят там ограниченную военную операцию. Они отметили, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому они собираются обеспечить максимальную безопасность местному населению. "Зеленый коридор" для выезда местных был дан до 7 утра 15 марта.

Как сообщал "Телеграф", многие россияне последовали рекомендации добровольцев. Вечером 14 марта жители Грайворона Белгородской области массово выезжали из населенного пункта.