Ранок у Бєлгороді розпочався з потужних вибухів: над містом дим, у квартирах вибито вікна (фото та відео)

Місто стало дуже тривожним місцем

У російському Бєлгороді, який 14 березня потрапив під обстріл, вранці у п’ятницю, під час оголошеної владою ракетної небезпеки, знову пролунали вибухи. Після них у небо піднявся стовп диму.

Місцеві пабліки публікують відео займання та фото вибитих вікон. Повідомляється, що це наслідки ранкових вибухів на вулиці Єсеніна, де нібито пошкоджено квартиру у багатоквартирному будинку. Також під удар потрапило авто.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Тим часом міноборони Росії заявило, що близько 7:15 за київським часом (08:15 мск) Бєлгородську область нібито атакували із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". Відомство заявило про збивання ракет.

"Черговими засобами ППО сім реактивних снарядів знищено в повітрі над Білгородською областю", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що російські добровольці закликали до термінової евакуації мешканців кількох населених пунктів у прикордонних районах Бєлгородської та Курської областей. Вони проводять там обмежену військову операцію. Вони зазначили, що путінські війська ховаються між цивільними, тому вони мають намір забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. "Зелений коридор" для виїзду місцевих було надано до 7 ранку 15 березня.

Як повідомляв "Телеграф", багато росіян зробили рекомендації добровольців. Увечері 14 березня мешканці Грайворону Бєлгородської області масово виїжджали із населеного пункту.