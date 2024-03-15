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Війна — день 751: напружена ситуація на кордонах і чутки про відправлення французьких військових

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 15 березня 2024 року. Напередодні загострилася ситуація в прикордонних районах, зокрема надходить багато повідомлень про бої та вибухи на території Білгородської області Росії. Не обходиться і без російських атак проти України. Крім того, президент Франції Емманюель Макрон дедалі рішучіше говорить про відправку військ до України, більше того, група французьких військових вже могла вирушити до Румунії, згідно з повідомленнями ЗМІ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Група "Шахедів" рухається із Сумщини на Чернігівщину, — Повітряні сили України.

Внаслідок удару безпілотника по житловому будинку на Вінниччині загинула одна людина, четверо госпіталізовані — Вінницька ОВА.

Наслідки атаки дронів по дому на Вінниччині 14.03.2024
Наслідки атаки дронів по дому на Вінниччині 14.03.2024

У Росії повідомляють про "дуже серйозні руйнування" села Козинка в Білгородській області, де раніше заявляли про нібито висадку вертолітного десанту та бої.

Козинка на карті бойових дій в Україні
Козинка на карті бойових дій в Україні

З ситуацією в Україні за 12 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 748: наступ росіян на сході забуксував, але окупанти намагаються атакувати далі

Інформацію за 13 березня дивіться за посиланням: Війна — день 749: окупанти відчайдушно штурмують позиції ЗСУ напередодні виборів до РФ та використовують хімічну зброю

Про те, що відбувалося 14 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 750: вибухи та бої під Білгородом, та збройні заводи Німеччини в Україні