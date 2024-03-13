Війна — день 749: окупанти відчайдушно штурмують позиції ЗСУ напередодні виборів до РФ і використовують хімічну зброю

Оперативно про головне за добу

Повномасштабне протистояння триває по всій лінії фронту, а найбільший тиск противник чинить у Донецькій області, зокрема йдеться про Авдіївський, Новопавлівський та Лиманський напрямки. Оскільки в Росії наближається дата виборів, то Кремлю необхідно якнайшвидше показати якусь перемогу, а тому окупанти женуть свої війська на штурми попри втрати. І при цьому вони не гребують використанням забороненої хімічної зброї, щоб забезпечити собі перевагу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Конгресі США йде збір за винесення законопроєкту щодо допомоги Україні на голосування в обхід спікера. Вже зібрано 165 голосів із 218 необхідних.

Інформацію за 10 березня дивіться за посиланням: Війна — день 746: загарбники прориваються на сході та обстрілюють українські міста

Про те, що відбувалося 11 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 747: росіяни все ще тиснуть на сході, але мають проблеми з живою силою та технікою

З ситуацією в Україні за 12 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 748: наступ росіян на сході забуксував, але окупанти намагаються атакувати далі