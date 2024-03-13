Одна з найбільших трагедій за час повномасштабної війни: Україна згадує жахливий удар по Яворівському полігону

В той день через атаку загинули понад 50 військовослужбовців.

Два роки тому, 13 березня 2022 року, на Львівщині сталася одна з найбільших трагедій за час повномасштабної війни з РФ. Тоді загарбники випустили по Україні понад 30 ракет, зокрема і по Львівській області. Частину з них ППО вдалося збити. Частина – влучили у Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Яворівщині.

Про трагедію нагадав голова Львівської ОВА Максим Козицький. Пост з цього приводу він опублікував в Telegram.

В той день через атаку загинули понад 50 військовослужбовців. Більше ніж 300 отримали поранення.

За словами Козицького, ймовірний навідник – 73-річний колишній майор КДБ Олександр Косторний, який живе на Львівщині. Його звинувачують у державній зраді. Сьогодні у Галицькому районному суді Львова продовжать розгляд цієї справи.

"Знайдемо всіх, хто допомагає pociї вбивати наших людей та нищити наші міста і села. Кожен відповість за свої дії. Спокою зрадникам, які прижилися на нашій землі, не буде ніколи. Відплата уже почалася.", — написав голова Львівської ОВА.

Справка

Яворівський полігон – військовий полігон на заході України, розташований за 30 км на північний захід від Львова в Яворівському районі. Він один з найбільших в Європі і небагатьох ще діючих полігонів в Україні. Полігон був створений в 1940 році на базі колишнього військового полігону Війська Польського, який тут існував до 1939 року. Він має понад 300 км кв. і можливості для одночасної підготовки декількох тисяч військовослужбовців, солдатів і офіцерів різних родів військ та військових спеціальностей.

Раніше "Телеграф" писав, що Яворівський полігон мозолить очі кремлівським загарбникам. Ще на Великдень у 2022 році російський диктатор Володими Путін збирався влаштувати ядерноу провокацію саме на цьому полігоні. Але цього не сталося, бо спрацювала закулісна дипломатія.