Нічний удар по п’ятиповерхівці у Сумах: є загиблі, під завалами шукають людей (фото та відео)

Після прильоту спалахнула пожежа

У ніч проти середи, 13 березня, росіяни "шахедами" атакували Суми. Один із них вдарив по житловій п’ятиповерхівці, за попередніми даними, пошкоджено 30 квартир, 15 із них — зруйновано.

"За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється). Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності", — повідомили у Сумській ОВА.

Як повідомляє журналістка "Кордон.Медіа", яка працює на місці, щонайменше п’ятьох людей рятувальники дістали з-під завалів. Пошукова операція продовжується, під завалами можуть перебувати люди. Кількість загиблих наразі невідома, але є дані про загибель однієї людини. Пошукова операція триває понад сім годин, станом на 8:15 пожежу досі не вдається загасити.

Нагадаємо, після прильоту в будинку спалахнула пожежа. Судячи з опублікованих кадрів, руйнування суттєві, виглядає так, що зруйновано цілий під’їзд.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 6 березня, росіяни теж атакували Суми "шахедами", сталося три прильоти. Було поранено п’ятеро людей, зокрема одну дитину.