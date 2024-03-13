Ночной удар по пятиэтажке в Сумах: есть погибшие, под завалами ищут людей (фото и видео)

После прилета вспыхнул пожар

В ночь на среду, 13 марта, россияне "шахедами" атаковали Сумы. Один из них ударил по жилой пятиэтажке, по предварительным данным, повреждено 30 квартир, 15 из них — разрушены.

"По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется). Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт несокрушимости", — сообщили в Сумской ОВА.

Как сообщает журналистка "Кордон.Медіа", которая работает на месте, как минимум пятерых людей спасатели достали из-под завалов. Поисковая операция продолжается, под завалами могут находиться люди. Количество погибших на данный момент неизвестно, но есть данные о гибели одного человека. Поисковая операция длится более семи часов, по состоянию на 8:15 пожар все еще не удается потушить.

Напомним, после прилета в доме вспыхнул пожар. Судя по опубликованным кадрам, разрушения существенные, выглядит так, что разрушен целый подъезд.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 марта, россияне тоже атаковали Сумы "шахедами", произошло три прилета. Было ранено пятеро людей, в том числе один ребенок.