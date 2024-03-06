Три прилета, есть пострадавшие и разрушения: Сумы ночью атаковали "шахеды"

В городе открывают штабы по ликвидации последствий вражеской атаки

В ночь на среду, 6 марта, россияне устроили масштабную атаку на Украину "шахедами". Взрывы прогремели в Одессе и Сумах, где произошло три прилета.

"Сегодня ночью Сумы атаковали БпЛА типа Шахед. К сожалению, есть три прилета в разных частях города. На местах работают все аварийно-спасательные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Последствия авиационных ударов уточняются", — сообщили в Telegram-канале Сумской ОВА.

Как рассказал корреспондент "Телеграфа" в Сумах, во время воздушной тревоги первые взрывы прогремели около часу ночи. Сначала были длинные серии взрывов, похожие на работу ПВО, а вскоре раздался один сильный. В целом атака продолжалась около 40 минут.

В Сумской ОВА сообщили, что с 8-и утра 6 марта возле мест попаданий начнут работать штабы по ликвидации последствий атаки. По данным местных пабликов, есть разрушения и пострадавшие.

Как писал "Телеграф", 8 сентября в Сумах прогремел мощный взрыв, россияне ракетой ударили по частному сектору. Один дом был полностью разрушен, из-под завалов вытащили пожилую семейную пару, еще несколько получили повреждения.