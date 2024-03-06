Война — день 742: россияне давят на нескольких направлениях и массово атакуют "шахедами"

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки давить на ряде направлений, а наибольшее количество атак предпринимается возле Авдеевки и Марьинки. При этом по сообщениям бойцов ВСУ в некоторых местах у украинских защитников наблюдается существенное улучшение ситуации с артиллерийскими боеприпасами, а потому они могут давать достойный ответ захватчикам. В свою очередь обстрелы мирных городов не останавливаются ни на сутки, поэтому война напоминает о себе даже вдали от линии фронта.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Одесса находится под ударом российских БПЛА. Как и прежде они идут группами со стороны Черного моря.

С ситуацией в Украине за 3 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 739: траур в Одессе, тяжелые бои на востоке

Информацию за 4 марта февраля смотрите по ссылке: Война — день 740: россияне наступают на востоке и юге, жарко под Работино и Авдеевкой

О том, что происходило 5 марта, читайте в материале: Война — день 741: ВСУ остановили продвижение россиян под Авдеевкой, но они нашли новую цель