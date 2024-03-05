Оккупанты штурмуют два направления: где на фронте самые горячие бои (карта)

Враг несет большие потери, но все же пытается выбить ВСУ с позиций

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Наибольшее количество атак за это время было на Авдеевском направлении, а также на Новопавловском.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба за 5 марта. Отмечается, что украинские военные дают отпор российским оккупантам на всех участках фронта.

Так, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 28 атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Также на Купянском направлении враг совершил 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Еще 6 атак было на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Андреевка, Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Ореховском направлении враг совершил 1 атаку в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Отмечается также, что на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал три главные цели украинских защитников после их выхода из Авдеевки в феврале 2024 года.