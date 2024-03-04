"Продвижение РФ у Авдеевки остановлено": в ВСУ рассказали о том, где сейчас проходит линия обороны (карта)

Только за день Силы обороны отразили уже 21 атаку врага

Российские оккупанты после захвата Авдеевки не закончили свое наступление. Однако в настоящее время Силам обороны удалось остановить его.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона. По его словам, атаки россиян не прекращаются, но их продвижение остановлено у населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

"С начала сегодняшних суток и до 18 часов на Авдеевском направлении была отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское. При этом мы говорим, что на этом самом горячем направлении прямого российского удара обстановку удается стабилизировать и продвижение врага прекращено.

Села Бердичи, Тоненькое противник частично контролирует, но Силы обороны выполняют свою работу, наносят врагу значительные потери, поэтому продвижение врага остановлено еще на этом рубеже", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне "взяли" Авдеевку, но провалили главное задание.