ВСУ под Авдеевкой разгромили элитную бригаду РФ: видео боя

Украинские воины блестяще отразили попытку врага прорваться вперед

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады разгромили элитное подразделение россиян. Враг пытался наступать на Авдеевском направлении, но понес потери в живой силе и технике.

Видео уничтожения врага украинские воины показали в своем Telegram-канале. По россиянам ударила рота ударных БПЛА.

Так, оккупанты из 15-й отдельной гвардейской бригады ВС РФ пытались штурмовать позиции украинских защитников и продвинуться на Авдеевском направлении. Но им это не удалось.

Рота ударных БПЛА 47-й ОМБр вместе с экипажами Bradley дали бой россиянам, уничтожив их технику и личный состав. На видео боя видно, что группа россиян на бронетранспортере высадилась на месте, где раньше были жилые дома. Бронированное авто уехало, а оккупанты готовились к штурму.

Сперва украинские воины ударили по бронетранспортеру, который в итоге загорелся и начал детонировать. Затем под огнем бойцов 47-й ОМБр оказались военнослужащие элитного российского подразделения. В итоге враг был ликвидирован.

"Завтра – новое видео и еще больше ликвидированных российских оккупантов. Работаем дальше! Битва продолжается!", — добавили в пресс-службе механизированной бригады.

Осторожно! В видео присутствуют кадры 18+

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