Появились слухи о продвижении РФ под Авдеевкой: в ВСУ прояснили ситуацию

Оккупанты сменили тактику под Авдеевкой

Российские оккупанты не захватили село Бердичи Донецкой области, расположенное под Авдеевкой. Эта информация является фейком.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховый в эфире телемарафона.

По его словам, российские военные сменили тактику под Авдеевкой. В настоящее время там дислоцируется пять мотострелковых бригад. То есть, оккупанты действуют более численным составом, чем это было раньше.

Вместе с тем украинские защитники отбивают штурмы под этим населенным пунктом.

Лиховый добавил, что сегодня, 29 февраля, оккупанты атаковали Бердичи двумя танками и тремя БМП. Кроме того, наступление совершали до сотни пехоты.

"Штурмы отражаются, но, как говорит Сырский (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский — Ред.), поскольку враг упорно продолжает атаковать наши позиции, то имеет успехи на определенных участках. Но что касается села Бердичи, то информация о его оккупации не соответствует действительности", — подчеркнул Лиховый.

Ранее "Телеграф" писал, что одна из бригад, стоявшая на защите Авдеевки, впервые пошла на ротацию. Воины смогут отдохнуть впервые с начала полномасштабного вторжения.