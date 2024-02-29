Появились слухи о продвижении РФ под Авдеевкой: в ВСУ прояснили ситуацию
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Оккупанты сменили тактику под Авдеевкой
Российские оккупанты не захватили село Бердичи Донецкой области, расположенное под Авдеевкой. Эта информация является фейком.
Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховый в эфире телемарафона.
По его словам, российские военные сменили тактику под Авдеевкой. В настоящее время там дислоцируется пять мотострелковых бригад. То есть, оккупанты действуют более численным составом, чем это было раньше.
Вместе с тем украинские защитники отбивают штурмы под этим населенным пунктом.
Лиховый добавил, что сегодня, 29 февраля, оккупанты атаковали Бердичи двумя танками и тремя БМП. Кроме того, наступление совершали до сотни пехоты.
"Штурмы отражаются, но, как говорит Сырский (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский — Ред.), поскольку враг упорно продолжает атаковать наши позиции, то имеет успехи на определенных участках. Но что касается села Бердичи, то информация о его оккупации не соответствует действительности", — подчеркнул Лиховый.
Ранее "Телеграф" писал, что одна из бригад, стоявшая на защите Авдеевки, впервые пошла на ротацию. Воины смогут отдохнуть впервые с начала полномасштабного вторжения.