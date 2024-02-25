"Авдеевка – это первый шаг": депутат назвала города, которые может захватить РФ, среди них областной центр

Это, по мнению депутата, может произойти из-за нехватки помощи

После отхода из Авдеевки у Украины теперь есть шанс потерять и другие города. Среди них даже Харьков.

Такое мнение выразила народный депутат Татьянова Устинова в комментарии для Deutsche Welle. По её мнению, следующей крупной целью РФ может быть Купянск (Харьковская область).

"Авдеевка – это первый шаг, как будет выглядеть Украина. Потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий – Харьков. Харьков – это второй крупнейший город Украины, в котором проживает более миллиона человек. И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков и снова, если не будет дополнительной поддержки, если не будет боеприпасов и если мы не получим ракеты большей дальности, если у нас не будет F-16, обещанных F-16, этим летом, к сожалению, у нас будет огромная проблема", — сказала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ отошли от еще одного населенного пункта под Авдеевкой.