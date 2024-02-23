"Их БМП давят своих": РФ под Авдеевкой не жалеет ни техники, ни живой силы

Враг теряет большое количество того, что восстановить сложно

Войска РФ продолжают попытки найти слабые места в обороне Сил обороны Украины под Авдеевкой. Для этого враг не жалеет ни живой силы, ни военной техники.

Об этом сообщил пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Александр Бородин в эфире "Единых новостей". Он отметил, что хотя россияне постоянно ведут штурмовые действия, десантируются по технике и стремятся как можно ближе подойти к украинским позициям, однако успеха не имеют.

По его словам, ситуация под Авдеевкой в отличие от боев в Бахмуте отличается. Враг теряет то, что восстановить сложно.

"Если на Бахмуте они экономили сильно технику и пытались зеками это перекрыть, то здесь они подставляют и технику. Мы ее уничтожаем, чувствуется важность этих штурмовых действий, вероятно, для политического руководства. Они теряют большое количество восстановить сложно", — рассказал. Бородин.

Несмотря на большие потери, россияне не оставляют попыток штурмов. оккупанты интенсивно используют артиллерию, FPV-дроны, а вот КАБами работать стали меньше.

Также Александр Бородин добавил, что сейчас враг достаточно хорошо экипирован, это не чмобики и не зеки, но отношение к бойцам не изменилось. Поэтому в боях российские БМП давят своих.

"Это не зеки и не чмобики, они достаточно хорошо экипированы, плюс у них есть огневая поддержка. Но отношение к ним осталось в целом таким же — забрасывают группу, ее уничтожают, они сразу забрасывают следующую. Их БМП давят своих, как они воевали, так и воюют в этом плане", — резюмировал Бородин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что потери РФ в боях за Авдеевку составили более 47 тысяч российских солдат.