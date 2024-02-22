Враг штурмует накатами, не жалея людей: в легендарной бригаде показали видео боев под Авдеевкой

За прошедшую ночь враг несколько раз атаковал позиции ВСУ под Авдеевкой

Российские солдаты после захвата Авдеевки продолжают штурмовать позиции Сил обороны в этом районе. Военные Третьей штурмовой бригады отбили множество атак врага и нанесли ему серьезные потери.

Видео одного из таких боев поделились в Telegram-канале бригады. Бойцы Третьей штурмовой продолжают удерживать позиции под Авдеевкой.

Россияне попытались захватить позиции украинских военных и высадили несколько раз десант вплотную к окопам. Однако эти попытки не увенчались успехом. Воины Третьей штурмовой сразу же вызвали огневую поддержку и место десантирования врага начали крыть бригадные артиллерия и дроны.

Вдобавок к этому выживших российских солдат давили свои же на БМП, которая доставляла подкрепление. Уцелевшие силы россиян пытались захватить оковы штурмовиков, но были убиты в ближнем бою.

За ночь было убито 35 российских солдат, а еще девять взяты в плен. Это удалось сделать силами бойцов 1-го мехбата, ПТ батальона, ЗРАДн, "Команды Выстрел", а также бойцов 2-го штурмбата из РУП "Шершень", пилотов 1-го штурмбата, 1-го мехбата, 2-го мехбата и БпАК Третьей штурмовой бригады.

"Эпизод ночного боя, развал врага кассетными боеприпасами и сбросами – в этом видео. На данный момент Третья отдельная штурмовая бригада продолжает сдерживать силы врага под Авдеевкой", — отметили в пресс-службе бригады.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько солдат РФ потеряла в боях за Авдеевку. Настоящие потери могут быть в разы выше, чем официальные данные.