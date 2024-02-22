"Враг хочет успеть к важным датам": что сейчас происходит в районе Авдеевки

Захватчики стремятся получить успехи на фронте к "красным датам"

На Авдеевском направлении российские оккупанты получили усиление. Сейчас они пытаются добиться определенных успехов на фронте к важным датам — 23 и 24 февраля.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. По его словам, наши военные также усиливают свою оборону.

"Некоторые позиции они усиливают, но и мы со своей стороны также усиливаем свои линии обороны дополнительными подразделениями", – сказал спикер.

Лиховий подчеркнул, что захватчики в рабочем порядке усиливают свои резервы, некоторые подразделения отводят на восстановление. Это заметно в Авдеевке, где врага произошла перегруппировка.

При этом, как отмечает спикер, Запорожское направление стало менее нагруженным. За последние сутки там было отбито восемь российских атак. Сейчас оккупанты сконцентрировали все усилия на Авдеевском направлении и конкретно на Донецкой области. К слову, на Марьинском направлении войска РФ 14 раз пытались прорвать украинскую линию обороны. А возле сел Степовое, Северное, Ласточкино, Невельское и Первомайское ВСУ отразили 19 атак.

"Скорее всего, враг хочет преуспеть к их "красным датам" в календаре, связанным с 23 февраля, и трагическим для нас всех днем, 24 февраля. Они там развивают активность", – резюмировал Лиховий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий сказал, что российским оккупантам также нужны положительные результаты на фронте к выборам президента в РФ в марте 2024 года.