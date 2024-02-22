"Ворог хоче встигнути до важливих дат": що зараз відбувається в районі Авдіївки

Загарбники прагнуть здобути успіхи на фронті до "червоних дат"

На Авдіївському напрямі російські окупанти здобули посилення. Нині вони намагаються досягти певних успіхів на фронті до важливих дат — 23 та 24 лютого.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, наші військові також посилюють свою оборону.

"Деякі позиції вони посилюють, але й ми зі свого боку також посилюємо свої лінії оборони додатковими підрозділами", – сказав речник.

Ліховий наголосив, що загарбники у робочому порядку посилюють свої резерви, деякі підрозділи відводять на відновлення. Це помітно в Авдіївці, де ворога відбулося перегрупування.

При цьому, як зазначає речник, Запорізький напрямок став менш навантаженим. За останню добу там було відбито вісім російських атак. Наразі окупанти сконцентрували всі зусилля на Авдіївському напрямку та безпосередньо на Донецькій області. До речі, на Мар’їнському напрямі війська РФ 14 разів намагалися прорвати українську оборонну лінію. А біля сіл Степове, Сєверне, Ласточкине, Невельське і Первомайське ЗСУ відбили 19 атак.

"Швидше за все, ворог хоче досягти успіху до їхніх "червоних дат" у календарі, пов’язаних з 23 лютого, і трагічним для нас усіх вдень, 24 лютого. Вони там розвивають активність", – резюмував Лиховій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скибицький сказав, що російським окупантам також потрібні позитивні результати на фронті до виборів президента РФ у березні 2024 року.