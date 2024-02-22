Чи дадуть Росії перевагу захоплення Авдіївки та розбіжності в Конгресі через допомогу Україні: у Держдепі США дали оцінку

Україна має значні успіхи

У США не вважають, що Росія змогла здобути перевагу у війні проти України. На це не вплинули навіть захоплення Авдіївки та проблеми у Конгресі з ухваленням нового пакету допомоги.

Як розповів під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, втрата Авдіївки сталася багато в чому через те, що Україна не змогла належним чином озброїти свої війська, у чому велику роль відіграла нездатність Конгресу проголосувати за пакет допомоги.

"Але ми також бачимо, як Україна має значні успіхи на полі бою, особливо в Чорному морі, де вони відтіснили російський флот, відкрили новий судноплавний коридор, який дозволив їм експортувати не тільки пшеницю та інші зернові, але також промислові товари через Чорне море", — зазначив він.

Представник Держдепу зазначив, що на початку російського вторгнення чорноморські порти були заблоковані, і ЗСУ знадобилося багато часу, щоб знову запустити їхню роботу, загнавши російський чорноморський флот на місця базування.

За словами Міллера, у Вашингтоні вбачають, що українці продовжують досягати прогресу, а США продовжать їх підтримувати в міру своїх можливостей.

Як повідомлялося раніше, західні експерти вважають, що Україна все ще може перемогти Росію на полі бою, проте їй для цього потрібно сфокусуватися на обороні. Це дозволить їй виснажити російські сили та не витрачати ресурси.