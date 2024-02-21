Скільки ще часу українці готові терпіти війну: озвучено результати опитування

Ще пів року терпіти війну готові 3% українців

Терпіти війну стільки, скільки буде потрібно готові 73% українців. Ще 3% стверджують, що готові жити в таких умовах приблизно рік.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Його проводили цього річ з 5 по 10 лютого.

Крім того, 3% українців готові терпіти війну ще пів року. Також ще 18% почувають у собі сили на декілька місяців.

Графік 7. Скільки ще часу Ви готові терпіти війну?

Соціологи зазначають, що з травня 2022 року ситуація не змінилася. Тоді 71% готові були терпіти стільки, скільки потрібно буде, у грудні 2023 року – 73%.

Такі настрої громадян спостерігаються у всіх регіонах.

В КМІС підкреслюють, що у всіх регіонах не менше 80% вірять у перемогу України і, зокрема, не менше 57% безумовно переконані в цьому.

Водночас в оцінках поточного ситуації на фронті опитані більш стримані.

Раніше "Телеграф" повідомив, що переважна більшість українців (65%) вірять, що війна з РФ завершиться поверненням під контроль Київа всіх територій, включно із Донбасом та Кримом. Зокрема, 14% вірять, що бойові дії будуть перенесені на територію Росії.