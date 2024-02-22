Дадут ли России преимущество захват Авдеевки и разногласия в Конгрессе из-за помощи Украине: в Госдепе США дали оценку

У Украины есть значительные успехи

В США не считают, что Россия смогла получить преимущество в войне против Украины. На это не повлияли даже захват Авдеевки и проблемы в Конгрессе с принятием нового пакета помощи.

Как рассказал во время брифинга в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, потеря Авдеевки произошла во многом из-за того, что Украина не смогла должным образом вооружить свои войска, в чем большую роль сыграла неспособность Конгресса проголосовать за пакет помощи.

"Но мы также видим, как у Украины есть значительные успехи на поле боя, особенно в Черном море, где они оттеснили российский флот, открыли новый судоходный коридор, который позволил им экспортировать не только пшеницу и другие зерновые, но также промышленные товары через Черное море", — отметил он.

Представитель Госдепа отметил, что в начале российского вторжения черноморские порты были заблокированы, и ВСУ потребовалось много времени, чтобы вновь запустить их работу, загнав российский черноморский флот на места базирования.

По словам Миллера, в Вашингтоне видят, что украинцы продолжают достигать прогресса, а США продолжат их поддерживать в меру своих возможностей.

Как сообщалось ранее, западные эксперты считают, что Украина все еще может победить Россию на поле боя, однако ей для этого необходимо сфокусироваться на обороне. Это позволит ей истощить российские силы и не тратить ресурсы.