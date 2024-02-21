В ВСУ отреагировали на информацию западных СМИ о "тысяче пленных" при выходе из Авдеевки

Россия распространяет дезинформацию на мировом уровне

Украинские военные опровергли информацию американского The New York Times о том, что при выходе из Авдеевки в плен попали до тысячи воинов ВСУ. Мировое СМИ обвинили в распространении российских фейков.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. В комментарии hromadske он добавил, что СМИ с мировым именем ссылается на недостоверные источники.

"Те источники, на которые они ссылаются, абсолютно несостоятельны, потому что нет таких людей, и это не фактаж", — подчеркнул Дмитрий Лиховой.

Он добавил, что Россия продолжает вести войну против Украины не только на фронте, но и в информационном пространстве. Пропагандисты распространяют фейки, которые подхватывают "авторитетные мировые СМИ".

Начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" подчеркнул, что на сегодняшний день нет подтвержденных данных о "сотням и тысячам украинских пленных". Дмитрий Лиховой в очередной раз призвал не верить дезинформации, а доверять лишь данным из официальных источников.

Напомним, что 20 февраля The New York Times издало статью в которой было сказано, что в плен к россиянам при выходе из Авдеевки попали якобы от 850 до 1000 военнослужащих Украины. Источником информации послужили двое неназванных солдат, а некоторые западные чиновники сочли эту оценку реалистичной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что армия РФ штурмует Ласточкино после того, как захватила Авдеевку. Враг бросил на этот участок фронта большое количество военной техники и личного состава.