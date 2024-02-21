Армия РФ штурмует Ласточкино: военный о ситуации на Авдеевском направлении

Враг не имеет успеха в штурме поселка, однако имеет достаточно ресурсов для боевых действий

После захвата Авдеевки российская армия продолжает штурмовые действия в Донецкой области. В частности, в районе населённого пункта Ласточкино.

Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в эфире телемарафона. По его словам, россияне бросают на этот участок фронта большое количество военной техники и личного состава.

Более того, уже в течение нескольких суток продолжаются постоянные штурмы. Пока российская армия не имеет успеха в штурме поселка, однако у врага достаточно ресурсов для боевых действий на этом направлении.

"Враг не оставил попыток и продолжает наступательные действия уже вне города, в основном усилия наступления в него — это населенный пункт Ласточкино. Туда перебрасывается огромное количество личного состава и техники", — сказал Жорин.

Также он добавил, что ситуация на авдеевском направлении совсем другая, по сравнению с той, которая была в городе. В настоящее время Вооруженные силы Украины перегруппировались, заняли другие рубежи и продолжают удерживать оборону.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно данным американского Института изучения войны (ISW), российская армия значительно замедлила темпы наступательных операций на фронте после захвата Авдеевки в Донецкой области. В частности, количество атак на Авдеевском направлении значительно сократилось за последние сутки.