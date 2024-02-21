Армія РФ штурмує Ласточкине: військовий про ситуацію на Авдіївському напрямку

Ворог не має успіху в штурмі селища, проте має достатньо ресурсів для бойових дій

Після захоплення Авдіївки російська армія продовжує штурмові дії на Донеччині. Зокрема, в районі населеного пункту Ласточкине.

Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін в ефірі телемарафону. За його словами, росіяни кидають на цю ділянку фронту велику кількість військової техніки та особового складу.

Більш того, вже впродовж декількох діб продовжуються постійні штурми. Наразі російська армія не має успіху в штурмі селища, проте у ворога достатньо ресурсів для бойових дій на цьому напрямку.

"Ворог не полишив спроб і продовжує наступальні дії вже поза межами міста, в основному зусилля наступу в нього — це населений пункт Ласточкине. Туди перекидається величезна кількість особового складу і техніки", — сказав Жорін.

Також він додав, що ситуація на авдіївському напрямку зовсім інша, порівняно з тією, яка була у місті. Станом на зараз Збройні сили України перегрупувалися, зайняли інші рубежі і продовжують утримувати оборону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно даним американського Інституту вивчення війни (ISW), російська армія значно сповільнила темпи наступальних операцій на фронті після захоплення Авдіївки у Донецькій області. Зокрема, кількість атак на Авдіївському напрямку значно скоротилася за останню добу.