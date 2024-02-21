Зацькували свої ж: застрелився пропагандист, який розкрив справжні втрати РФ в Авдіївці

У записці, яку окупант написав перед смертю, він скаржиться на те, що на нього чинився тиск з боку військового керівництва.

Російський військовий Андрій Морозов із позивним "Мурз" покінчив життя самогубством після того, як розкрив у мережі інформацію про втрати РФ під час боїв за Авдіївку. Перед тим, як застрелитися, він також написав прощального листа.

Інформація про це повідомляється в Telegram-каналі "Нам пишут із Янины". Напередодні смерті Морозов скаржився на цькування з боку інших пропагандистів, а також на те, що командування змушує його видалити цей пост про втрати. Зокрема, він заявляв, що у штурмах Авдіївки росіяни втратили близько 16 тисяч солдатів.

"Я завжди знаходив у собі нові сили боротися. Лікарям на розтині, напевно, буде цікаво дізнатися, як я ще тримався на ногах усі ці роки з такими тельбухами. Якось тримався. Знайшов би і ще сил, і ще, але я не бачу сенсу боротися далі тими засобами, які мені доступні живому. Вони вичерпані, вони втратили ефективність, і я дістаю останній засіб", — написав у записці окупант.

Після того, як Морозов відкрито заявив про великі втрати, у Росії серед роспропагандистів почалася істерика. Ведучі каналу "Соловйов LIVE" Юлія Вітязєва та Армен Гаспарян буквально присвятили цілий ефір цьому окупанту. Там вони звинувачували Морозова, що він зрадник та його місце у в’язниці. У своїй записці Морозов згадує, що його країна "захоплена ворогами", зокрема він говорить про журналістів, які почали цькувати його за правду.

"Мені не треба нікуди вриватися. Росія – мій дім, захоплений ворогами. Послужливими лизателями д*пи начальства. Генералами, готовими "покласти" тисячі солдатів, аби "відзначитися". Журналістами, які будують кар’єру на брехні з екрану", — писав окупант.

20 лютого Морозов видалив пост про втрати, як того від нього хотіли. Після цього він написав передсмертну записку та, за попередньою інформацією, застрелився. У ній він зазначив, що через цей пост загарбників шантажували, що не дадуть нову техніку та снаряди.

"Сьогодні, товаришу полковнику, за вашим наказом мене змусили видалити пост із мого телеграм-каналу "Нам пишут из Янины". А Вас змусило віддати цей наказ Ваше командування, спираючись на стару добру армійську колективну відповідальність. Не видалить – не дамо постачання. Снарядів, коптеров, нових танків і БМП. А його, Ваше командування, змусили це зробити політичні прос**тутки на чолі з Володимиром Соловйовим, які самі приїхати і натиснути на курок. Що ж, я зроблю це сам. Сам розстріляю себе, якщо ніхто не наважиться взяти на себе цю дрібничну справу. А вам дадуть танки та коптери", — зазначив "Мурз".

У листі він також звернувся до інших російських окупантів із проханням завершити війну та здобути перемогу.

"Ваша справа – завершити цю війну повною воєнною Перемогою над усіма, хто виступить зі зброєю проти Росії, яка стала на захист росіян. Де це буде, у Києві чи Парижі, з якого французьке керівництво нещодавно схвалило терор проти нашого мирняка в Бєлгороді, — питання технічне", — наголошується в передсмертній записці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії інженер оборонного заводу "Алмаз-Антей" наклав на себе руки після того, як його бабуся з Харкова померла від ракетних обстрілів. Сам інженер виявився причетним до створення тих ракет.