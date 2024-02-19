Російського пілота, який перегнав гелікоптер в Україну, знайдено мертвим? Що пишуть ЗМІ

Поки що інформація не підтверджена

В Іспанії буцімто розстріляли Максима Кузьмінова. Це росіянин, який у 2023 році викрав російський військовий вертоліт. Раніше йому відкрито погрожувало ГРУ РФ.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Вони пишуть, що кілька днів тому в місті Ла-Вільяхойоса в Аліканті було знайдено чоловіка, що не дихає. Примітно, що на тілі було знайдено 100 000 євро, що зробило справу ще загадковішою. Втім, тоді на це ніхто не звернув особливої уваги, списуючи на війну між бандами.

Однак 19 лютого видання Il Correspondente, посилаючись на власні джерела, почало стверджувати, що загиблим нібито виявився Максим Кузьмінов — росіянин, який вкрав гелікоптер Мі-8 у РФ. Мовляв, саме його було вбито 12 пострілами, а потім збито автомобілем кілерів.

Варто зауважити, що іспанські правоохоронці та інші офіційні джерела поки що не підтверджують факт смерті Кузьмінова. Більше того, багато ЗМІ вже почали підозрювати, що ця інформація є просто вкидом.

На це може вказувати кілька фактів:

Першим, що загиблим був саме Кузьмінов повідомив проєкт Eureka News з посиланням на "неофіційну інформацію" від "Громадянській гвардії Іспанії" у своєму профілі Х. Але це ЗМІ навіть не має сайту;

Вік загиблого, який був вказаний у Eureka News (33 роки), та вік Кузьмінова не збігаються, йому 28 років;

Проте зараз не можна достовірно підтвердити фейк це чи все ж таки правда.

Оновлено: представник ГУР у коментарі "Телеграфу" підтвердив смерть Максима Кузьмінова.

Операція "Синиця"

У серпні 2023 року воєнна розвідка України разом із департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції провела унікальну операцію під кодовою назвою "Синиця" із захоплення російського вертольота Мі-8. Тоді російський пілот Максим Кузьмінов, завербований українськими спецслужбами, фактично викрав та зміг доставити в Україну ворожий гелікоптер Мі-8 через лінію фронту безпечним коридором. Після цього він мав отримати безпеку та винагороду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заради фейків про Авдіївку ворожі хакери "вдарили" українські ЗМІ. Постраждав і "Телеграф".