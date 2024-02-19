Российский пилот, перегнавший вертолет в Украину, найден мертвым? Что пишут СМИ

Пока информация не подтверждена

В Испании якобы расстреляли Максима Кузьминова. Это россиянин, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт. Ранее ему открыто угрожало ГРУ РФ.

Об этом сообщают местные СМИ. Они пишут, что несколько дней назад в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте было найдено бездыханное тело мужчины. Примечательно, что на теле было найдено 100 000 евро, что сделало дело еще более загадочным. Впрочем, тогда на это никто не обратил особого внимания, списывая все на войну между бандами.

Однако 19 февраля издание Il Correspondente, ссылаясь на собственные источники, начало утверждать, что погибшим якобы оказался Максим Кузьминов — россиянин, укравший вертолет Ми-8 у РФ. Дескать, именно он был убит 12 выстрелами, а затем сбит автомобилем киллеров.

Стоит заметить, что испанские правоохранители и другие официальные источники пока не подтверждают факт смерти Кузьминова. Более того, многие СМИ начали уже подозревать, что эта информация является просто вбросом.

На это может указывать несколько фактов:

Первым о том, что погибшим был именно Кузьминов сообщил проект Eureka News со ссылкой на "неофициальную информацию" от "Гражданской гвардии Испании" в своем профиле Х. Но это СМИ даже не имеет сайта;

Возраст погибшего, который был указан у Eureka News (33 года), и возраст Кузьминова не совпадают, ему 28 лет;

Некоторые строчки в материале Il Correspondente выглядели примерно так: "Предатели долго не живут, и рано или поздно приходит время загладить свою вину".

Тем не менее сейчас нельзя достоверно подтвердить фейк это или все же правда.

Операция "Синица"

В августе 2023 года военная разведка Украины вместе с департаментом внутренней безопасности Нацполиции провела уникальную операцию под кодовым названием "Синица" по захвату российского вертолета Ми-8. Тогда российский пилот Максим Кузьминов, завербованный украинскими спецслужбами, фактически похитил и смог доставить в Украину вражеский вертолет Ми-8 через линию фронта по безопасному коридору. После этого он должен был получить безопасность и вознаграждение.

Напомним, ранее мы писали о том, что ради фейков про Авдеевку вражеские хакеры "ударили" по украинским СМИ. Пострадал и "Телеграф".