Затравили свои же: застрелился пропагандист, раскрывший настоящие потери РФ в Авдеевке

В записке, которую оккупант написал перед смертью, он жалуется на то, что на него оказывалось давление со стороны военного руководства

Российский военный Андрей Морозов с позывным "Мурз" покончил жизнь самоубийством после того, как раскрыл в сети информацию о потерях РФ в ходе боев за Авдеевку. Перед тем как застрелиться он также написал прощальное письмо.

Информация об этом сообщается в Telegram-канале "Нам пишут из Янины". Накануне смерти Морозов жаловался на травлю со стороны других пропагандистов, а также на то, что командование заставляет его удалить тот самый пост о потерях. В частности, он заявлял, что в штурмах Авдеевки россияне лишились около 16 000 солдат.

"Я всегда находил в себе новые силы бороться. Врачам на вскрытии, наверное, будет любопытно узнать, как я ещё держался на ногах все эти годы с такими потрохами. Как-то держался. Нашёл бы и ещё сил, и ещё, но я не вижу смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны мне живому. Они исчерпаны, они потеряли эффективность, и я достаю последнее средство", — написал в записке оккупант.

После того как Морозов открыто заявил о больших потерях, в России среди роспропагандистов началась истерика. Ведущие канала "Соловьев LIVE" Юлия Витязева и Армен Гаспарян буквально посвятили целый эфир этому оккупанту. Там они обвиняли Морозова, что он предатель и его место в тюрьме. В своей записке Морозов упоминает, что его страна "захвачена врагами", в том числе он говорит о журналистах, которые начали травить его за правду.

"Мне не надо никуда врываться. Россия – мой дом, захваченный врагами. Услужливыми лизателями ж*пы начальства. Генералами, готовыми "положить" тысячи солдат, лишь бы "отличиться". Журналистами, строящими карьеру на лжи с экрана", — писал оккупант.

20 февраля Морозов удалил пост о потерях, как того от него хотели. После этого он написал предсмертную записку и, по предварительной информации, застрелился. В ней он указал, что из-за этого поста захватчиков шантажировали, что не дадут новую технику и снаряды.

"Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала "Нам пишут из Янины". А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит – не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические прос**тутки во главе с Владимиром Соловьёвым, которые с*ут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры", — отметил "Мурз".

В письме он также обратился к другим российским оккупантам с просьбой завершить войну и одержать победу.

"Ваше дело – завершить эту войну полной военной Победой над всеми, кто выступит с оружием против России, вставшей на защиту русских. Где это будет, в Киеве или в Париже, из которого французское руководство недавно одобрило террор против нашего мирняка в Белгороде, — вопрос технический", — отмечается в предсмертной записке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России инженер оборонного завода "Алмаз-Антей" покончил жизнь самоубийством после того, как его бабушка из Харькова умерла от ракетных обстрелов. Сам инженер оказался причастным к созданию тех самых ракет.