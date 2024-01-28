После удара по Харькову в РФ покончил собой инженер, создававший ракеты: причину указал в записке

Следственный комитет не разделяет версию суицида

В России покончил с собой инженер оборонного завода "Алмаз-Антей". Это якобы случилось после того, как его бабушка в Харькове умерла в результате ракетных обстрелов. Дело в том, что он сам имел непосредственное отношение к созданию этих ракет.

Следственный комитет считает, что это было убийство, а не суицид. Об этом в своем Telegram-канале написал российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров, ссылаясь на информацию ряда Telegram-каналов.

"Инженер завода "Алмаз -Антей" покончил с собой узнав, что ракетой, в изготовлении которой он принимал участие, была убита его бабушка в Харькове. Следственный комитет считает, что это не суицид, а убийство, ибо поверить, что кого-то в рф до смерти "замучила совесть", он не может", — сказал Невзоров.

В сети пишут, что тело инженера обнаружил его друг, который забил тревогу после того, как тот перестал выходить на связь. В нагрудном кармане погибшего была предсмертная записка. В ней он написал, что не смог жить после известия о смерти бабушки.

"Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков в дом, где жила моя бабушка по маминой линии, она умерла. Я не смог с этим жить", — говорилось в записке.

Справка: "Алмаз-Антей" – российский концерн, что объединяет предприятия, разрабатывающих и выпускающих зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование и компоненты вооружения противовоздушной и противоракетной обороны. На этом заводе занимаются производством ракет типа С-300, С-400, С-500, которые оккупанты запускают по Украине, а также ЗРК "Бук-М2".

Реакция сети

В комментариях под постом некоторые сомневаются, что это действительно правдивая история. В то же время другая часть людей совершенно уверена, что в стране-агрессоре вполне возможно и такое.

Многие также задались вопросом, почему этого инженера целых два года войны совершенно не волновало, что ракеты, к созданию которым он приложил руку, летят по жилым домам и убивают гражданских.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 23 января российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. В результате были повреждены дома и разрушен подъезд многоэтажки. Под завалами оказались люди. Есть пострадавшие и погибшие.