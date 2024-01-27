В больнице скончалась 13-летняя девочка, раненная при обстреле РФ села на Харьковщине: детали

Еще один пострадавший ребенок лишился конечности

В больнице погибла жертва российского обстрела Харьковской области 17 января. Девочке было всего 13 лет.

Трагическую новость сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, врачи боролись за жизнь подростка как могли.

После очередной вражеской атаки юная жительница села Малый Бурлук получила сложные осколочные ранения. Ее увезли в больницу, где она долгое время находилась в коме. В субботу, 27 января, организм 13-девочки не выдержал, и она умерла.

Известно, что россияне 17 января ударили по селу Малый Бурлук в Харьковской области авиабомбой. Вражеский КАБ попал в здание сельского совета, в результате чего ранены были двое детей: 13-летняя девочка и 10-летний мальчик. Последнему ампутировали ногу. Под завалами сельсовета спасатели нашли тело погибшей местной жительницы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 17 января армия РФ обстреляла город Харьков. Оккупанты ударили по центру города, повреждены 19 многоквартирных жилых домов, 14 автомобилей и не только.