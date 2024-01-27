На Сумщине россияне с утра расстреляли брата и сестру: подробности

Возраст погибших не уточняется

Утром в субботу, 27 января, вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской громады Сумской области. Трагедия произошла в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной зоне.

"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий вы сохраните свою жизнь", — отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Стоит отметить, что командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев 26 января предупредил, что на северной границе Украины с РФ сейчас очень опасно. Россияне активизировали работу диверсионных групп.

"У границы сейчас очень опасно, гражданским людям нужно быть подальше. Если говорят, что нужно немного дальше переселяться, лучше уехать", — отметил военнослужащий ВСУ, принимавший участие в тренировке контрдиверсионных групп, чтобы подготовить военных к выявлению и нейтрализации врага, который пытается пересечь границу.

Напомним, активность ДРГ растет, что может иметь несколько объяснений. Телеграф разбирался, какую тактику и почему использует враг, и что делать мирным украинцам.