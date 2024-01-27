На Сумщині росіяни зранку розстріляли брата та сестру: подробиці

Вік загиблих не уточнюється

Вранці у суботу, 27 січня, ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади Сумської області. Трагедія сталася у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

"Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя", — зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Варто зазначити, що командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв 26 січня попередив, що на північному кордоні України з РФ наразі дуже небезпечно. Росіяни активізували роботу диверсійних груп.

"Біля кордону зараз дуже небезпечно, громадянським людям треба бути подалі. Якщо кажуть, що треба трохи далі переселятися, краще виїхати", — зазначив військовослужбовець ЗСУ, що брав участь у тренуванні контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога, який намагається перетнути кордон.

Нагадаємо, активність ДРГ зростає, що може мати кілька пояснень. "Телеграф" розбирався, яку тактику і чому використовує ворог, і що робити мирним українцям.