Небезпека для військових і цивільних: РФ посилила атаки півночі України своїми ДРГ

Україна проводить постійні тренування контрдиверсійних груп

На північному кордоні України з РФ наразі дуже небезпечно. Військові попереджають, що противник активізував роботу диверсійних груп, але Сили оборони їм протидіють.

Про це повідомляє командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію. Великою загрозою є активність диверсійних груп супротивника.

"Ворог активізувався останнім часом. Почастішали заходи диверсійних груп. Ми намагаємося, вони й не проходять, але спроби є", - зазначив військовослужбовець ЗСУ.

У зв’язку з цим українські військові, які стоять на захисті, активно протидіють спробам ворожих диверсантів. Командування Північної операційної зони проводить постійні тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога, який намагається перетнути кордон.

Генерал показав відео, як тренуються українські контрдиверсійні групи.

"Біля кордону зараз дуже небезпечно, громадянським людям треба бути подалі. Якщо кажуть, що треба трохи далі переселятися, краще виїхати", - сказав один із учасників навчань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався, як зараз ситуація з ворожими ДРГ у прикордонних з РФ регіонах України.