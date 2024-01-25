Есть погибшие и раненые: оккупанты пожаловались на обстрел полигона на Донбассе

Официально об атаке не сообщалось

Россияне заявили об обстреле военного полигона возле временно оккупированного Иловайска Донецкой области. Отмечается, полигон атаковали ракетами HIMARS.

Как пишет российский Telegram-канал ASTRA, о взрывах в Иловайске сообщили местные паблики и жители. По их данным, они произошли в среду, 24 января, около 15:00.

"В результате обстрела (предположительно, из РЗСО HIMARS) на военном полигоне в районе поселка Покровка есть погибшие и раненые военнослужащие. Их количество устанавливается", – говорится в сообщении.

Местные жители в соцсетях сообщили, что видели задымление в Иловайске. Также отмечается, что по городу в этот момент мчались автомобили скорой помощи и российские военные.

В то же время об обстреле официально российская сторона не сообщала. Также об этом не сообщали и представители Вооруженных сил Украины.

Покровка на карте

Напомним, ране "Телеграф" сообщал, что 23 января во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Снаряды угодили в местный Дом культуры.