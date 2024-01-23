В Донецке обстреляли офис путинской партии: есть пострадавшие (фото)

Ранения получили два человека

Во временно оккупированном Донецке снова раздались взрывы. Снаряды угодили в местный Дом культуры.

Об этом сообщают местные паблики. По их данным удар пришелся по Куйбышевскому району города, а именно по ДК имени Куйбышева.

Сообщается о нескольких пострадавших. Стоит отметить, что пропагандисты, по всей видимости, специально не упоминают, что именно располагалось в этом ДК. Однако, согласно данным и фото из открытых источников, там находилась приемная "главы администрации Куйбышевского района" Ивана Адамца, который состоит в путинской партии "Единая россия". Сам он не пострадал, однако ранения получили две сотрудницы "псевдоглавы" района.

На фото с места событий видно, что здание серьезно пострадало. В нем выбило окна, а стены посекло осколками.

Напомним, что не так давно Донецк подвергся жесткому обстрелу, во время которого погибло 28 человек. В ВСУ отрицают свою причастность. Более того, сами дончане сомневаются в "ударе ВСУ", как об этом говорят в РФ. Наоборот некоторые из них считают, что обстрел вела сама Россия.