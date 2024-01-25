Є загиблі та поранені: окупанти поскаржилися на обстріл полігону на Донбасі

Офіційно про атаку не повідомлялося

Росіяни заявили про обстріл військового полігону біля тимчасово окупованого Іловайська на Донеччині. Зазначається, що полігон атакували ракетами HIMARS.

Як пише російський Telegram-канал ASTRA, про вибухи в Іловайську повідомили місцеві паблики та мешканці. За їхніми даними, вони сталися у середу, 24 січня, близько 15:00.

"В результаті обстрілу (імовірно, з РЗСО HIMARS) на військовому полігоні в районі селища Покровка є загиблі та поранені військовослужбовці. Їх кількість встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі у соцмережах повідомили, що бачили задимлення в Іловайську. Також зазначається, що містом у цей момент промчали автомобілі швидкої допомоги та російські військові.

Водночас про обстріл офіційно російська сторона не повідомляла. Також про це не повідомляли й представники Збройних сил України.

Покровка на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 січня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Снаряди поцілили у місцевий Будинок культури.