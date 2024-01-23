У Донецьку обстріляли офіс путінської партії: є постраждалі (фото)

Поранення отримали дві особи

У тимчасово окупованому Донецьку знову пролунали вибухи. Снаряди влучили по місцевому Будинку культури.

Про це повідомляють місцеві пабліки. За їхніми даними, удар припав по Куйбишевському району міста, а саме по ДК імені Куйбишева.

Повідомляється про кількох постраждалих. Варто зазначити, що пропагандисти, мабуть, спеціально не згадують, що саме розташовувалося в цьому ДК. Проте, згідно з даними та фото з відкритих джерел, там знаходилася приймальня "глави адміністрації Куйбишевського району" Івана Адамця, який перебуває в путінській партії "Єдина росія". Сам він не постраждав, проте поранення отримали дві співробітниці "псевдоголови" району.

На фото з місця подій видно, що будівля серйозно постраждала. В ній вибило вікна, а стіни посікло осколками.

Нагадаємо, що нещодавно Донецьк зазнав жорсткого обстрілу, під час якого загинуло 28 людей. У ЗСУ заперечують свою причетність. Більше того, самі донеччани сумніваються в "ударі ЗСУ", як про це говорять у РФ. Навпаки, деякі з них вважають, що обстріл вела сама Росія.